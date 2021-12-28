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На зарплаты шахтерам из госбюджета выделили еще 300 млн гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн гривен. Деньги пойдут для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 декабря 2021 года № 1733-р.

Документом поручено Министерству энергетики представить до 30 декабря 2021 года Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств.

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4 млрд гривен.

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