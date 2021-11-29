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Долги по зарплате с начала года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 15:31
Долги по зарплате с начала года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен Фото: Рост долгов по зарплатам составил 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. Это на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Долги по зарплате с начала года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен

При этом с начала года долги по зарплате выросли на 53,4% (на 1 395 млн гривен).

По данным статистического ведомства, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом больше половины образовано в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и г. Киеве (13,6%).

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021 года составила 158,5 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

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