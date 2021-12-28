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На зарплати шахтарям з держбюджету виділили ще 300 млн гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн гривень. Гроші підуть для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 грудня 2021 року № 1733-р.

Документом доручено Міністерству енергетики представити до 30 грудня 2021 року Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів.

Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2021 року склала 4 млрд гривень.

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