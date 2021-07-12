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На зарплаты работников судов выделят почти 750 млн гривен: закон вступил в силу

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 10:23
На зарплаты работников судов выделят почти 750 млн гривен: закон вступил в силу Фото: на зарплаты работников судов из бюджета выделят почти 750 млн гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов из государственного бюджета направят почти 750 млн гривен. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Закон увеличивает расходы бюджета по КПКРК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн гривен. Но ко второму чтению в Верховной раде нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн.

А именно, кроме 600 млн гривен, по общему фонду увеличили расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 142.050,7 тыс. гривен за счет уменьшения расходов по ряду других бюджетных программ.

Расходы на паралимпийцев и дефлимпийцев отсрочили в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Напомним, Рада приняла этот закон в середине июня.

В комментарии РБК-Украина один из авторов документа Роман Бабий подчеркивал, что в 2021 году судам минимально было необходимо около 5,6 млрд гривен дофинансирования.

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