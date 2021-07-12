На зарплати працівників судів виділять майже 750 млн гривень: закон набрав чинності

На зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів з державного бюджету спрямують майже 750 млн гривень. Відповідний закон набув чинності.

Закон збільшує витрати бюджету за КПКВК "На здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами і функціонування органів і установ правосуддя" за рахунок зменшення окремих бюджетних призначень за КПКВК "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

У редакції до першого читання пропонувалося перерозподілити на потреби судів близько 600 млн гривень. Але до другого читання у Верховній раді знайшли додаткові джерела і збільшили дофінансування на загальну суму близько 750 млн.

А саме, крім 600 млн гривень, за загальним фондом збільшили видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами і функціонування органів і установ системи правосуддя" на 142.050,7 тис. гривень за рахунок зменшення витрат по ряду інших бюджетних програм.

Витрати на паралімпійців і дефлімпійців відстрочили у зв'язку з коронавірусною пандемією і перенесенням дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.