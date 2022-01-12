Зарплаты медиков в Украине повысили с 1 января: кому именно и на сколько

С 1 января в Украине медики будут получать повышенные заработные платы. В частности, врачи будут зарабатывать не менее 20 000 гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.
На сегодняшнем заседании Кабмина было принято постановление, который, как указывается в пояснительной записке, позволит решить проблемы оплаты труда медиков.
Документом предлагается обеспечить в пределах фонда оплаты труда на 2022 год размеры начисленной заработной платы:
Фото: Кабмин предусмотрел повышение зарплат медикам
Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что средняя зарплата врача по Украине будет составлять 24 тысяч гривен.