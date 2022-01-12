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Зарплаты медиков в Украине повысили с 1 января: кому именно и на сколько

Автор: Юлия Бойко

С 1 января в Украине медики будут получать повышенные заработные платы. В частности, врачи будут зарабатывать не менее 20 000 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

На сегодняшнем заседании Кабмина было принято постановление, который, как указывается в пояснительной записке, позволит решить проблемы оплаты труда медиков.

Документом предлагается обеспечить в пределах фонда оплаты труда на 2022 год размеры начисленной заработной платы:

  • не менее 20 000 гривен - для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;
  • не менее 13 500 гривен - для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Фото: Кабмин предусмотрел повышение зарплат медикам

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что средняя зарплата врача по Украине будет составлять 24 тысяч гривен.

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