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Зарплати медиків в Україні підвищили з 1 січня: кому саме і на скільки

Автор: Юлія Бойко

З 1 січня в Україні медики отримуватимуть підвищені заробітні плати. Зокрема, лікарі зароблятимуть не менше 20 000 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

На сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято постанову, яка, як вказується в пояснювальній записці, дозволить вирішити проблеми оплати праці медиків.

Документом пропонується забезпечити в межах фонду оплати праці на 2022 рік розміри нарахованої заробітної плати:

  • не менше 20 000 гривень - для лікарів (крім лікарів-інтернів) і фахівців з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в лікарнях;
  • не менше 13 500 гривень - для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

Фото: Кабмін передбачив підвищення зарплат медикам

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що середня зарплата лікаря по Україні становитиме 24 тисяч гривень.

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