Зарплати медиків в Україні підвищили з 1 січня: кому саме і на скільки

З 1 січня в Україні медики отримуватимуть підвищені заробітні плати. Зокрема, лікарі зароблятимуть не менше 20 000 гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.
На сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято постанову, яка, як вказується в пояснювальній записці, дозволить вирішити проблеми оплати праці медиків.
Документом пропонується забезпечити в межах фонду оплати праці на 2022 рік розміри нарахованої заробітної плати:
Фото: Кабмін передбачив підвищення зарплат медикам
Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що середня зарплата лікаря по Україні становитиме 24 тисяч гривень.