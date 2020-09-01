Зарплаты бюджетников выросли с 1 сентября

Кабинет министров повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Постановление было принято на заседании правительства 26 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимость повышения возникла из-за повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4 723 до 5 000 гривен.

Так, 1 января 2020 года соотношение между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1 тарифного разряда (2 102 грн) и минимальной заработной платой (4 723 грн) составляло 44,5%.

Постановление предусматривает установление с 1 сентября 2020 должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС в размере 2 225 гривен, что в соотношении к размеру минимальной заработной платы 5 000 гривен будет составлять 44,5%, а также размеров должностных окладов (тарифных ставок) по всем тарифным разрядам ЕТС, рассчитанным исходя из нового размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда.

Согласно постановлению, в штатном расписании должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы устанавливаются в следующих размерах:

1 тарифного разряда - 2225 гривен;

2 тарифного разряда - 2425 гривен;

3 тарифного разряда - 2626 гривен;

4 тарифного разряда - 2826 гривен;

5 тарифного разряда - 3026 гривен;

6 тарифного разряда - 3226 гривен;

7 тарифного разряда - 3427 гривен;

8 тарифного разряда - 3649 гривен;

9 тарифного разряда - 3849 гривен;

10 тарифного разряда - 4050 гривен;

11 тарифного разряда - 4383 гривны;

12 тарифного разряда - 4717 гривен;

13 тарифного разряда - 5051 гривна;

14 тарифного разряда - 5385 гривен;

15 тарифного разряда - 5741 гривна;

16 тарифного разряда - 6208 гривен;

17 тарифного разряда - 6675 гривен;

18 тарифного разряда - 7142 гривны;

19 тарифного разряда - 7610 гривен;

20 тарифного разряда - 8099 гривен;

21 тарифного разряда - 8566 гривен;

22 тарифного разряда - 9034 гривны;

23 тарифного разряда - 9501 гривна;

24 тарифного разряда - 9701 гривна;

25 тарифного разряда - 10 035 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Украине в 9-12 раз меньше, чем в самых богатых странах Европейского союза.