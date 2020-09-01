Зарплати бюджетників зросли з 1 вересня

Кабінет міністрів підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Постанову було прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 4 723 до 5 000 гривень.

Так, 1 січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду (2 102 грн) та мінімальною заробітною платою (4 723 грн) становило 44,5%.

Постанова передбачає встановлення з 1 вересня 2020 посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 225 гривень, що у співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати 5 000 гривень буде становити 44,5%, а також розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за всіма тарифними розрядами ЄТС, розрахованим виходячи з нового розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду

Згідно з постановою, у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в наступних розмірах:

1 тарифного розряду - 2225 гривень;

2 тарифного розряду - 2425 гривень;

3 тарифного розряду - 2626 гривень;

4 тарифного розряду - 2826 гривень;

5 тарифного розряду - 3026 гривень;

6 тарифного розряду - 3226 гривень;

7 тарифного розряду - 3427 гривень;

8 тарифного розряду - 3649 гривень;

9 тарифного розряду - 3849 гривень;

10 тарифного розряду - 4050 гривень;

11 тарифного розряду - 4383 гривні;

12 тарифного розряду - 4717 гривень;

13 тарифного розряду - 5051 гривня;

14 тарифного розряду - 5385 гривень;

15 тарифного розряду - 5741 гривня;

16 тарифного розряду - 6208 гривень;

17 тарифного розряду - 6675 гривень;

18 тарифного розряду - 7142 гривні;

19 тарифного розряду - 7610 гривень;

20 тарифного розряду - 8099 гривень;

21 тарифного розряду - 8566 гривень;

22 тарифного розряду - 9034 гривні;

23 тарифного розряду - 9501 гривня;

24 тарифного розряду - 9701 гривня;

25 тарифного розряду - 10 035 гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

За даними Євростату, мінімальна зарплата в Україні в 9-12 разів менше, ніж у найбагатших країнах Європейського союзу.