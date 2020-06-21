Зарплату медикам підвищать на 25, 50 та 70% в залежності від категорії

Фото: медики (УНІАН)

Гроші на підвищення зарплат закладені у держбюджеті

Медичним працівникам з 1 вересня 2020 року буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70%. Підвищення зарплат буде залежати від їхньої категорії.

Про це у звернені з нагоди Дня медичного працівника сказав президент Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що у цьому році на будівництво приймальних відділень буде витрачено 6,5 млрд грн. Крім того, витрату на медицину збільшені майже на 8 млрд грн, а на 1,2 млрд буде спрямовано на екстрену медичну допомогу.

"А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків залежно від їхньої категорії", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що він підписав указ про відзначення державними нагородами 122 медиків.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня 2020 року українським медикам підвищить заробітну плату і на збільшення зарплат можуть розраховувати лікарі, медсестри та санітари.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року зарплата у сфері "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" становила 7 035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.

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Автор: Олександр Білоус