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Зарплату госслужащих пересмотрят: что изменится

Новости » Экономика     27.05.2020 - 17:15
Зарплату госслужащих пересмотрят: что изменится
Фото: пачка денег в руках (РБК-Украина)

Зарплату чиновникам будут платить по-новому

Кабинет министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Изменения коснутся всех госорганов.

Об этом сообщается в Facebook Реформы государственного управления.

Сейчас зарплата госслужащего состоит из должностного оклада, надбавок к ней и премий.

Что предлагает правительство:

  • должностной оклад будет зависеть от классификации должностей, в частности, должности оценят по уровню ответственности и нагрузки на чиновника;
  • фиксированную часть зарплаты увеличат до 70%. В правительстве надеются, что это исключит установление неадекватных по размеру надбавок;
  • средства на оплату труда между госорганами распределят на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;
  • зарплаты госслужащих постепенно увеличат до рыночных. При этом будут учитываться показатели экономического роста.

"План мероприятий по реализации указанной концепции предусматривает распространение этого документа на все государственные органы и его реализацию до 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащим.

Параллельно, Кабинет министров в два раза повысил зарплату таможенникам.

Также РБК-Украина писало, что в Украине появилась возможность государственной службы по контракту.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины зарплатагосслужащие
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