Зарплату держслужбовців переглянуть: що зміниться

Фото: пачка грошей в руках (РБК-Україна)

Зарплату чиновникам платитимуть по-новому

Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців. Зміни торкнуться всіх держорганів.

Про це повідомляється у Facebook Реформи держаного управління.

Наразі зарплата держслужбовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій.

Що пропонує уряд:

посадовий оклад залежатиме від класифікації посад, зокрема, оцінки посади за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника;

фіксовану частину зарплати збільшать до 70%. В уряді сподіваються, що це виключить встановлення неадекватних за розміром надбавок;

кошти на оплату праці між державними органами розподілять на основі єдиного підходу до формування відповідного фонду;

зарплати держслужбовців поступово збільшать до ринкових. При цьому будуть враховуватися показники економічного зростання.

"План заходів з реалізації зазначеної концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат державним службовцям.

Паралельно Кабінет міністрів вдвічі підвищив зарплату митникам.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з’явилась можливість державної служби за контрактом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко