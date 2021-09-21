Зарплату в е-гривне сотрудникам Минцифры выдадут уже в этом году

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне", - сказал он.

При этом он отметил, что это пилотный проект. "Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента", - добавил Макарчук.

Макарчук также сообщил, что полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее, чем в конце 2022 года.