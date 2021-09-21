Зарплату в е-гривне сотрудникам Минцифры выдадут уже в этом году

Заработная плата сотрудникам Министерства цифровой трансформации в е-гривне будет выплачена уже в 2021 году. Пилотный проект реализуют Минцифры и Национальный банк Украины (НБУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента стратегии и развития НБУ Арсена Макарчука во время круглого стола, который транслировался в Youtube.
"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне", - сказал он.
При этом он отметил, что это пилотный проект. "Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента", - добавил Макарчук.
Макарчук также сообщил, что полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее, чем в конце 2022 года.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату в виртуальной гривне.
Отметим, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.