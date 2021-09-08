Глава НБУ о законе, легализующем криптовалюты: единственным средством платежа остается гривна
Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на публикацию Шевченко в Facebook.
Как отметил Шевченко, "виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами".
По его словам, после подписания закона президентом НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов.
"Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому проводит эффективную монетарную политику", - написал он.
Шевченко напомнил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) - е-гривны. Согласно закону "О платежных услугах" цифровые деньги НБУ - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ.
"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Таким образом е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - добавил он.
Напомним, Верховная рада 8 сентября приняла закон "О виртуальных активах". По закону владельцы виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать бизнес в Украине.
Регулятором рынка будет Министерство цифровой трансформации, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию оборота виртуальных активов (НСВА).