Зарплату в е-гривні співробітникам Мінцифри видадуть вже цього року

Заробітна плата співробітникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні буде виплачена вже у 2021 році. Пілотний проект реалізують Мінцифри та Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсена Макарчука під час круглого столу, який транслювався в Youtube .

"Є чітке бажання в якості пілотного проекту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що це пілотний проект. "Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту", - додав Макарчук.

Макарчук також повідомив, що повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, ніж наприкінці 2022 року.