Зарплату в е-гривні співробітникам Мінцифри видадуть вже цього року

Заробітна плата співробітникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні буде виплачена вже у 2021 році. Пілотний проект реалізують Мінцифри та Національний банк України (НБУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсена Макарчука під час круглого столу, який транслювався в Youtube.
"Є чітке бажання в якості пілотного проекту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні", - сказав він.
При цьому він зазначив, що це пілотний проект. "Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту", - додав Макарчук.
Макарчук також повідомив, що повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, ніж наприкінці 2022 року.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату у віртуальній гривні.
Зазначимо, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав прийняття Верховною радою закону "Про віртуальні активи". Однак він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.