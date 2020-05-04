Зарплату за апрель не получат 60 нардепов, - ОПОРА

Фото: Верховная рада Украины (скриншот с YouTube канала Рады)

Депутаты пропустили более 30% голосований

Заработную плату за апрель не получат 60 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, что в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. При этом согласно принятым в октябре 2019 изменениям посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. Тем, кто пропускает более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Также сообщается, что все апрельские заседания пропустили 16 народных депутатов:

Андрей Кожемякин (Батькивщина)

Андрей Холодов (Слуга народа)

Анжелика Лабунская (Батькивщина)

Вадим Новинский (внефракционный)

Вадим Столар (ОПЗЖ)

Валерий Дубиль (Батькивщина)

Виктор Балога (За будущее)

Виталий Данилов (Батькивщина)

Григорий Немыря (Батькивщина)

Мустафа Джемилев (Европейская солидарность)

Олег Макаров (Голос)

Александра Устинова (Голос)

Олесь Довгий (внефракционный)

Сергей Власенко (Батькивщина)

Сергей Рудик (внефракционный)

Сергей Тарута (Батькивщина)

Напомним, ранее "Комитет избирателей Украины" заявил, что часть депутатов прогуливала заседания парламентских комитетов даже онлайн. Всего в формате видеоконференции прошло 29 заседаний комитетов, на которых отсутствие нардепов было зафиксировано почти 70 раз.