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Зарплату за апрель не получат 60 нардепов, - ОПОРА

Новости » Политика     04.05.2020 - 12:45
Зарплату за апрель не получат 60 нардепов, - ОПОРА
Фото: Верховная рада Украины (скриншот с YouTube канала Рады)

Депутаты пропустили более 30% голосований

Заработную плату за апрель не получат 60 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, что в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. При этом согласно принятым в октябре 2019 изменениям посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. Тем, кто пропускает более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Также сообщается, что все апрельские заседания пропустили 16 народных депутатов:

  • Андрей Кожемякин (Батькивщина)
  • Андрей Холодов (Слуга народа)
  • Анжелика Лабунская (Батькивщина)
  • Вадим Новинский (внефракционный)
  • Вадим Столар (ОПЗЖ)
  • Валерий Дубиль (Батькивщина)
  • Виктор Балога (За будущее)
  • Виталий Данилов (Батькивщина)
  • Григорий Немыря (Батькивщина)
  • Мустафа Джемилев (Европейская солидарность)
  • Олег Макаров (Голос)
  • Александра Устинова (Голос)
  • Олесь Довгий (внефракционный)
  • Сергей Власенко (Батькивщина)
  • Сергей Рудик (внефракционный)
  • Сергей Тарута (Батькивщина)

Напомним, ранее "Комитет избирателей Украины" заявил, что часть депутатов прогуливала заседания парламентских комитетов даже онлайн. Всего в формате видеоконференции прошло 29 заседаний комитетов, на которых отсутствие нардепов было зафиксировано почти 70 раз.

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