ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів, - ОПОРА

Новини » Політика     04.05.2020 - 12:45
Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів, - ОПОРА
Фото: Верховна рада України (скріншот з YouTube каналу Ради)

Депутати пропустили більше 30% голосувань

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, що в квітні 60 депутатів пропустили більше 30% голосувань у парламенті. При цьому згідно з прийнятими в жовтні 2019 змінами відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Також повідомляється, що усі квітневі засідання пропустили 16 народних депутатів:

  • Андрій Кожем'якін (Батьківщина)
  • Андрій Холодов (Слуга народу)
  • Анжеліка Лабунська (Батьківщина)
  • Вадим Новинський (позафракційний)
  • Вадим Столар (ОПЗЖ)
  • Валерій Дубіль (Батьківщина)
  • Віктор Балога (За майбутнє)
  • Віталій Данилов (Батьківщина)
  • Григорій Немиря (Батьківщина)
  • Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність)
  • Олег Макаров (Голос)
  • Олександра Устінова (Голос)
  • Олесь Довгий (позафракційний)
  • Сергій Власенко (Батьківщина)
  • Сергій Рудик (позафракційний)
  • Сергій Тарута (Батьківщина)

Нагадаємо, раніше "Комітет виборців України" заявив, що частина депутатів прогулювала засідання парламентських комітетів навіть онлайн. Всього у форматі відеоконференції проведено 29 засідань комітетів, на яких відсутність нардепів було зафіксовано майже 70 разів.

НБУ прогнозує падіння реальних доходів українців під час кризи
Новини України нардепзарплатаВерховна Рада
News
On Top