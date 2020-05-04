Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів, - ОПОРА

Фото: Верховна рада України (скріншот з YouTube каналу Ради)

Депутати пропустили більше 30% голосувань

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, що в квітні 60 депутатів пропустили більше 30% голосувань у парламенті. При цьому згідно з прийнятими в жовтні 2019 змінами відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Також повідомляється, що усі квітневі засідання пропустили 16 народних депутатів:

Андрій Кожем'якін (Батьківщина)

Андрій Холодов (Слуга народу)

Анжеліка Лабунська (Батьківщина)

Вадим Новинський (позафракційний)

Вадим Столар (ОПЗЖ)

Валерій Дубіль (Батьківщина)

Віктор Балога (За майбутнє)

Віталій Данилов (Батьківщина)

Григорій Немиря (Батьківщина)

Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність)

Олег Макаров (Голос)

Олександра Устінова (Голос)

Олесь Довгий (позафракційний)

Сергій Власенко (Батьківщина)

Сергій Рудик (позафракційний)

Сергій Тарута (Батьківщина)

Нагадаємо, раніше "Комітет виборців України" заявив, що частина депутатів прогулювала засідання парламентських комітетів навіть онлайн. Всього у форматі відеоконференції проведено 29 засідань комітетів, на яких відсутність нардепів було зафіксовано майже 70 разів.