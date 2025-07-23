UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зарплати злетіли: де зараз платять понад 25 тисяч навіть без досвіду

Як змінились зарплати на популярних вакансіях (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У червні 2025 року в Україні зафіксували зростання медіанних зарплат на низці популярних вакансій. Про це свідчать дані аналітики OLX Робота, яка порівняла зміни у сфері працевлаштування з січнем цього року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз компанії.

Торгівля: касири та продавці наближаються до 25 тисяч

Найбільше зростання - у Києві серед промоутерів у сфері "Реклама / дизайн / PR". Їхня медіанна зарплата піднялася на 123% і досягла 501 гривні на годину. Зазвичай ідеться про погодинну оплату за роздачу листівок чи розклеювання оголошень, але є й місячні ставки.

Найбільше оголошень зі зростанням зарплат - у категорії "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Тут підвищення стосується переважно касирів і продавців:

  • Львів: касир +34% (25,5 тисяч гривень), продавець +16% (24,9 тисячі гривень);
  • Київ: касир +23% (25,1 тисячі гривень), продавець +20% (25,3 тисячі гривень);
  • Житомир: продавець +17% (18,5 тисячі гривень);
  • Одеса: касир +13% (21,5 тисячі гривень);
  • Вінниця: продавець +12% (16,4 тисячі гривень).

Будівництво: різноробочі стрімко набирають

Суттєве зростання зарплат також зафіксували у сфері "Будівництво / облицювальні роботи" Медіанні заробітки різноробочих підвищились у кількох містах:

  • Черкаси: +54% (21,5 тисячі гривень);
  • Кропивницький: +47% (22 тисячі гривень);
  • Луцьк: +37% (24 тисячі гривень);
  • Полтава: +32% (20,5 тисячі гривень).

Вантажники та студенти теж у плюсах

У Києві медіанна зарплата вантажників зросла на 27% - до 26 тисяч гривень. Також зростання спостерігається у:

  • Вінниці: +26% (18,9 тисячі гривень);
  • Одесі: +22% (22,5 тисячі гривень).

Цікаві зміни фіксуються й у категорії "Початок кар’єри / студенти" - вакансії для людей без досвіду. Ймовірно, це пов’язано із сезонним сплеском пропозицій у літній період:

  • Дніпро: +34% (18,8 тисячі гривень);
  • Одеса: +29% (20 тисяч гривень);
  • Київ: +19% (25,3 тисячі гривень).

Що впливає на зростання зарплат

За словами аналітиків OLX Робота, підвищення оплати праці в першій половині 2025 року здебільшого відбувається у сферах із дефіцитом кадрів - будівництві, торгівлі, логістиці.

Також роботодавці все активніше залучають молодь і людей без досвіду, збільшуючи ставки навіть на стартових посадах.

Читайте також про те, що зараз найвищі зарплати в Україні у сфері ІТ та фінансах, але швидше збільшуються оклади у торгівлі, транспорті та сфері послуг. Також прогнозується підвищення зарплат у промисловості й сільському господарстві.

Раніше ми ділились рейтингом найбільш затребуваних професій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в УкраїніРобота в Україні