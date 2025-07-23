Зарплати злетіли: де зараз платять понад 25 тисяч навіть без досвіду

У червні 2025 року в Україні зафіксували зростання медіанних зарплат на низці популярних вакансій. Про це свідчать дані аналітики OLX Робота, яка порівняла зміни у сфері працевлаштування з січнем цього року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз компанії.
Найбільше зростання - у Києві серед промоутерів у сфері "Реклама / дизайн / PR". Їхня медіанна зарплата піднялася на 123% і досягла 501 гривні на годину. Зазвичай ідеться про погодинну оплату за роздачу листівок чи розклеювання оголошень, але є й місячні ставки.
Найбільше оголошень зі зростанням зарплат - у категорії "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Тут підвищення стосується переважно касирів і продавців:
Суттєве зростання зарплат також зафіксували у сфері "Будівництво / облицювальні роботи" Медіанні заробітки різноробочих підвищились у кількох містах:
У Києві медіанна зарплата вантажників зросла на 27% - до 26 тисяч гривень. Також зростання спостерігається у:
Цікаві зміни фіксуються й у категорії "Початок кар’єри / студенти" - вакансії для людей без досвіду. Ймовірно, це пов’язано із сезонним сплеском пропозицій у літній період:
За словами аналітиків OLX Робота, підвищення оплати праці в першій половині 2025 року здебільшого відбувається у сферах із дефіцитом кадрів - будівництві, торгівлі, логістиці.
Також роботодавці все активніше залучають молодь і людей без досвіду, збільшуючи ставки навіть на стартових посадах.
Читайте також про те, що зараз найвищі зарплати в Україні у сфері ІТ та фінансах, але швидше збільшуються оклади у торгівлі, транспорті та сфері послуг. Також прогнозується підвищення зарплат у промисловості й сільському господарстві.
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