Зарплати не встигають: скільки доведеться платити за житло в Києві влітку 2025

За останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Київ практично повернуся до своїх довоєнних лідерських позицій щодо вартості житла в Україні. Зараз він поступається лише Ужгороду, де однокімнатні квартири дорожчі, втім по вартості дво- і трикімнатних квартир - йому нема рівних.
Скільки в середньому коштує оренда у столиці:
В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі столиці витрачають 61% зарплати, двокімнатної - 91%, трикімнатної - 158%.
При цьому зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири на Печерську:
Далі у рейтингу Шевченківський район:
У трійку районів із найдорожчим житлом у столиці увійшов Голосіїв:
Подільський район має вищі ціни на однокімнатні квартири, ніж у Голосієво, втім дешевші дво- і трикімнатні. Тут житло здають за:
Солом'янський район є ще трохи дешевшим:
Дарницький район є найдорожчим на лівому березі Києва. Тут в середньому оренда коштує:
У Дніпровському районі житло здають за:
Святошин є найдешевшим районом Києва на правому березі:
Деснянський район є найдешевшим у всій столиці:
Додамо також, що на вартість житла дуже впливає тип забудови, в якому воно розташоване. Найвищі ціни у дореволюційних будинках (зведених до 1918 року) та новобудовах, найнижчі - у хрущовках, панельках та спецпроектах. Іноді ціна може відрізнятись на два "порядки".
Раніше ми писали про те, де зараз вищі ціни на оренду житла - у Львові чи Ужгороді.
Читайте також про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.
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