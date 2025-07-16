Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025

За последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Киев практически вернулся к своим довоенным лидерским позициям по стоимости жилья в Украине. Сейчас он уступает только Ужгороду, где однокомнатные квартиры дороже, но по стоимости двух- и трехкомнатных квартир - ему нет равных.
Сколько в среднем стоит аренда в столице:
В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители столицы тратят 61% зарплаты, двухкомнатной - 91%, трехкомнатной - 158%.
При этом отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры на Печерске:
На второй позиции рейтинга Шевченковский район:
В тройку районов с самым дорогим жильем в столице вошел Голосеев:
Подольский район имеет более высокие цены на однокомнатные квартиры, чем в Голосеево, но дешевле двух- и трехкомнатные. Здесь жилье сдают за:
Соломенский район еще немного дешевле:
Дарницкий район является самым дорогим на левом берегу Киева. Здесь в среднем аренда стоит:
В Днепровском районе жилье сдают за:
Святошин является самым дешевым районом Киева на правом берегу:
Деснянский район является самым дешевым во всей столице:
Добавим также, что на стоимость жилья очень влияет тип застройки, в котором оно расположено. Самые высокие цены в дореволюционных домах (возведенных до 1918 года) и новостройках, самые низкие - в хрущевках, панельках и спецпроектах. Иногда цена может отличаться на два "порядка".
Ранее мы писали о том, где сейчас более высокие цены на аренду жилья - во Львове или Ужгороде.
Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.
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