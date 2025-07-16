Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025

За последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Сколько теперь стоит аренда в Киеве

Киев практически вернулся к своим довоенным лидерским позициям по стоимости жилья в Украине. Сейчас он уступает только Ужгороду, где однокомнатные квартиры дороже, но по стоимости двух- и трехкомнатных квартир - ему нет равных.

Сколько в среднем стоит аренда в столице:

однокомнатные квартиры - 18 тысяч гривен, это на 14% дороже, чем раньше;

двухкомнатные - 28 тысяч гривен, стоимость выросла на 22%;

трехкомнатные - 46 тысяч гривен, подорожание достигло 17%.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители столицы тратят 61% зарплаты, двухкомнатной - 91%, трехкомнатной - 158%.

Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)

В каких районах дороже всего арендовать жилье

При этом отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры на Печерске:

однокомнатные квартиры - 35 тысяч гривен;

двухкомнатные - 44 300 гривен;

трехкомнатные - 71 700 гривен.

На второй позиции рейтинга Шевченковский район:

однокомнатные квартиры - 30 тысяч гривен;

двухкомнатные - 33 700 гривен;

трехкомнатные - 54 000 гривен.

В тройку районов с самым дорогим жильем в столице вошел Голосеев:

однокомнатные квартиры - 20 тысяч гривен;

двухкомнатные - 30 000 гривен;

трехкомнатные - 42 200 гривен.

Стоимость однокомнатных квартир в разных типах застройки (скриншот сайта ЛУН)

Подольский район имеет более высокие цены на однокомнатные квартиры, чем в Голосеево, но дешевле двух- и трехкомнатные. Здесь жилье сдают за:

однокомнатные квартиры - 21 тысяча гривен;

двухкомнатные - 25 тысяч гривен;

трехкомнатные - 35 тысяч гривен.

Соломенский район еще немного дешевле:

однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;

двухкомнатные - 21 300 гривен;

трехкомнатные - 36 000 гривен.

Дарницкий район является самым дорогим на левом берегу Киева. Здесь в среднем аренда стоит:

однокомнатные квартиры - 16 тысяч гривен;

двухкомнатные - 20 тысяч гривен;

трехкомнатные - 25 тысяч гривен.

В Днепровском районе жилье сдают за:

однокомнатные квартиры - 15 500 гривен;

двухкомнатные - 18 тысяч гривен;

трехкомнатные - 33 тысячи гривен.

Святошин является самым дешевым районом Киева на правом берегу:

однокомнатные квартиры - 14 тысяч гривен;

двухкомнатные - 17 тысяч гривен;

трехкомнатные - 20 тысяч гривен.

Деснянский район является самым дешевым во всей столице:

однокомнатные квартиры - 10 тысяч гривен;

двухкомнатные - 12 тысяч гривен;

трехкомнатные - 14 тысяч гривен.

Добавим также, что на стоимость жилья очень влияет тип застройки, в котором оно расположено. Самые высокие цены в дореволюционных домах (возведенных до 1918 года) и новостройках, самые низкие - в хрущевках, панельках и спецпроектах. Иногда цена может отличаться на два "порядка".