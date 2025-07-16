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Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025

Киев, Среда 16 июля 2025 17:12
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Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025 Как изменились цены на аренду жилья в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько теперь стоит аренда в Киеве

Киев практически вернулся к своим довоенным лидерским позициям по стоимости жилья в Украине. Сейчас он уступает только Ужгороду, где однокомнатные квартиры дороже, но по стоимости двух- и трехкомнатных квартир - ему нет равных.

Сколько в среднем стоит аренда в столице:

  • однокомнатные квартиры - 18 тысяч гривен, это на 14% дороже, чем раньше;
  • двухкомнатные - 28 тысяч гривен, стоимость выросла на 22%;
  • трехкомнатные - 46 тысяч гривен, подорожание достигло 17%.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители столицы тратят 61% зарплаты, двухкомнатной - 91%, трехкомнатной - 158%.

Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)

В каких районах дороже всего арендовать жилье

При этом отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры на Печерске:

  • однокомнатные квартиры - 35 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 44 300 гривен;
  • трехкомнатные - 71 700 гривен.

На второй позиции рейтинга Шевченковский район:

  • однокомнатные квартиры - 30 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 33 700 гривен;
  • трехкомнатные - 54 000 гривен.

В тройку районов с самым дорогим жильем в столице вошел Голосеев:

  • однокомнатные квартиры - 20 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 30 000 гривен;
  • трехкомнатные - 42 200 гривен.

Зарплаты не успевают: сколько придется платить за жилье в Киеве летом 2025Стоимость однокомнатных квартир в разных типах застройки (скриншот сайта ЛУН)

Подольский район имеет более высокие цены на однокомнатные квартиры, чем в Голосеево, но дешевле двух- и трехкомнатные. Здесь жилье сдают за:

  • однокомнатные квартиры - 21 тысяча гривен;
  • двухкомнатные - 25 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 35 тысяч гривен.

Соломенский район еще немного дешевле:

  • однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 21 300 гривен;
  • трехкомнатные - 36 000 гривен.

Дарницкий район является самым дорогим на левом берегу Киева. Здесь в среднем аренда стоит:

  • однокомнатные квартиры - 16 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 20 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 25 тысяч гривен.

В Днепровском районе жилье сдают за:

  • однокомнатные квартиры - 15 500 гривен;
  • двухкомнатные - 18 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 33 тысячи гривен.

Святошин является самым дешевым районом Киева на правом берегу:

  • однокомнатные квартиры - 14 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 17 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 20 тысяч гривен.

Деснянский район является самым дешевым во всей столице:

  • однокомнатные квартиры - 10 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 12 тысяч гривен;
  • трехкомнатные - 14 тысяч гривен.

Добавим также, что на стоимость жилья очень влияет тип застройки, в котором оно расположено. Самые высокие цены в дореволюционных домах (возведенных до 1918 года) и новостройках, самые низкие - в хрущевках, панельках и спецпроектах. Иногда цена может отличаться на два "порядка".

Ранее мы писали о том, где сейчас более высокие цены на аренду жилья - во Львове или Ужгороде.

Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.

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