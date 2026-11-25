Що зміниться в оплаті праці

За її словами, близько 400 громад уже перейшли на нову систему оплати праці. Ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня.

"З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти", - розповіла Коновалова.

Вона зазначила, що водночас рішення про перехід дитсадків на нову систему ухвалюють громади, оскільки виплати фінансують із місцевих бюджетів. Міністерство проводить із ними роботу, щоб вони визначили підвищення зарплат одним із пріоритетів.

Коновалова пояснила, що раніше посадовий оклад педагогів дошкільної освіти був нижчим за мінімальну зарплату, а надбавки за додаткову роботу чи інші обов'язки не збільшували їхній реальний заробіток. Через це працівники фактично отримували мінімальну оплату.

"Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", - заявила Коновалова.