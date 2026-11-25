Большинство громад Украины планируют с 1 января перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования. По расчетам Министерства образования и науки, средняя зарплата работников детсадов после изменений может составлять 21-25 тысяч гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.
По ее словам, около 400 громад уже перешли на новую систему оплаты труда. Еще около 800 планируют сделать это с 1 января.
"С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования", - рассказала Коновалова.
Она отметила, что в то же время решение о переходе детсадов на новую систему принимают громады, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов. Министерство проводит с ними работу, чтобы они определили повышение зарплат одним из приоритетов.
Коновалова пояснила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали их реальный заработок. Поэтому работники фактически получали минимальную оплату.
"Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему прилагаются разные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошколи с опытом может достичь 21-25 тысяч гривен", - заявила Коновалова.
С 1 сентября 2026 года выросли зарплаты учителей еще на 20%. По сравнению с 2025 годом заработок педагогов повысился на 50%. Молодые учителя теперь зарабатывают от 12,8 до 17,7 тысяч гривен в месяц. А опытные - от 16,9 до 28,5 тысячи гривен в месяц.
Напомним, что с 2026 года зарплаты у воспитателей в учреждениях дошкольного образования выросли на 30%. Соответствующее решение приняло правительство.