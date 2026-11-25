Что изменится в оплате труда

По ее словам, около 400 громад уже перешли на новую систему оплаты труда. Еще около 800 планируют сделать это с 1 января.

"С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования", - рассказала Коновалова.

Она отметила, что в то же время решение о переходе детсадов на новую систему принимают громады, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов. Министерство проводит с ними работу, чтобы они определили повышение зарплат одним из приоритетов.

Коновалова пояснила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали их реальный заработок. Поэтому работники фактически получали минимальную оплату.

"Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему прилагаются разные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошколи с опытом может достичь 21-25 тысяч гривен", - заявила Коновалова.