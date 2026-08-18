Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: скільки отримуватимуть педагоги

В Україні з 1 вересня 2026 року зарплати вчителів зростуть ще на 20%. Загалом порівняно з 2025 роком оплата праці педагогів має зрости на 50%.
Про це заявив Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час конференції "Серпнева - 2026", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
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За словами глави уряду, після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць.
Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.
Конкретний розмір виплат залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
"З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20% - загалом на 50%, порівняно з 2025 роком. Це тільки початок", - сказав Корецький.
За його словами, зарплати вчителів потрібно поступово виводити на ринковий та європейський рівень. Підвищення також має зробити виплати педагогам більш стабільними та передбачуваними.
Водночас міністр освіти і науки Андрій Бутенко зазначив, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок.
Серед базових він назвав доплати за престижність педагогічної праці, класне керівництво та вислугу років.
За словами міністра, існує також багато інших надбавок, про які педагоги знають менше. У МОН планують зробити систему таких виплат більш прозорою.
Нагадаємо, з 1 вересня в Україні планують підвищити зарплати педагогів та удвічі збільшити студентські стипендії, а понад 3 мільйони школярів забезпечити безоплатним харчуванням.
РБК-Україна також розповідало, як вчителі можуть підвищити власні зарплати.