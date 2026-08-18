Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: скільки отримуватимуть педагоги

Головне: Поетапне підвищення зарплат: З 1 вересня 2026 року зарплати педагогів зростуть ще на 20%.

З 1 вересня 2026 року зарплати педагогів зростуть ще на 20%. Виплати молодим спеціалістам: Після вересневого перерахунку щомісячний дохід молодих учителів становитиме до 17 700 гривень.

Після вересневого перерахунку щомісячний дохід молодих учителів становитиме до 17 700 гривень. Виплати досвідченим педагогам: Дохід вчителів зі стажем і високою кваліфікацією зросте до 28 500 гривень на місяць.

Дохід вчителів зі стажем і високою кваліфікацією зросте до 28 500 гривень на місяць. Перегляд системи надбавок: За даними МОН, педагоги можуть отримувати понад 80 видів доплат (за престижність, класне керівництво тощо), систему виплат планують зробити більш прозорою та зрозумілою.

Скільки зможуть отримувати вчителі

За словами глави уряду, після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць.

Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.

Конкретний розмір виплат залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.

"З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20% - загалом на 50%, порівняно з 2025 роком. Це тільки початок", - сказав Корецький.

За його словами, зарплати вчителів потрібно поступово виводити на ринковий та європейський рівень. Підвищення також має зробити виплати педагогам більш стабільними та передбачуваними.

Надбавки для педагогів

Водночас міністр освіти і науки Андрій Бутенко зазначив, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок.

Серед базових він назвав доплати за престижність педагогічної праці, класне керівництво та вислугу років.

За словами міністра, існує також багато інших надбавок, про які педагоги знають менше. У МОН планують зробити систему таких виплат більш прозорою.