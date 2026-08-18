Зарплаты учителей возрастут с 1 сентября: сколько будут получать педагоги

В Украине с 1 сентября 2026 г.ода зарплаты учителей вырастут еще на 20%. В целом по сравнению с 2025 годом оплата труда педагогов должна возрасти на 50%.
Об этом заявил Премьер-министр Сергей Корецкий во время конференции "Серпнева - 2026", сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
По словам главы правительства, после сентябрьского повышения молодые учителя смогут получать от 12,8 до 17,7 тысяч гривен в месяц.
Для опытных педагогов зарплата будет составлять от 16,9 до 28,5 тысяч гривен в месяц.
Конкретный размер выплат будет зависеть от стажа, квалификации и нагрузки.
"С 1 января заработная плата выросла на 30% и с 1 сентября вырастет еще на 20% - в целом на 50% по сравнению с 2025 годом. Это только начало", - сказал Корецкий.
По его словам, зарплаты учителей следует постепенно выводить на рыночный и европейский уровень. Повышение также должно сделать выплаты педагогам более стабильными и предсказуемыми.
В то же время министр образования и науки Андрей Бутенко отметил, что украинские педагоги могут получать более 80 разных видов надбавок.
Среди базовых он назвал доплаты за престижность педагогического труда, классное руководство и выслугу лет.
По словам министра, существует также множество других надбавок, о которых педагоги знают меньше. В МОН планируют сделать систему таких выплат более прозрачной.
Напомним, с 1 сентября в Украине планируют повысить зарплаты педагогов и вдвое увеличить студенческие стипендии, а более 3 миллионов школьников обеспечить бесплатным питанием.
РБК-Украина также рассказывало, как учителя могут повысить собственные зарплаты.