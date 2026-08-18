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Зарплаты учителей возрастут с 1 сентября: сколько будут получать педагоги

19:32 18.08.2026 Вт
2 мин
Помимо основной заработной платы педагогические работники могут получать разные доплаты
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Учителям в Украине с 1 сентября повысят зарплаты (Getty Images)

В Украине с 1 сентября 2026 г.ода зарплаты учителей вырастут еще на 20%. В целом по сравнению с 2025 годом оплата труда педагогов должна возрасти на 50%.

Об этом заявил Премьер-министр Сергей Корецкий во время конференции "Серпнева - 2026", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Главное:

  • Поэтапное повышение зарплат: С 1 сентября 2026 года зарплаты педагогов вырастут еще на 20%.
  • Выплаты молодым специалистам: После сентябрьского перерасчета ежемесячный доход молодых учителей составит до 17 700 гривен.
  • Выплаты опытным педагогам: Доход учителей со стажем и высокой квалификацией вырастет до 28 500 гривен в месяц.
  • Пересмотр системы надбавок: По данным МОН, педагоги могут получать более 80 видов доплат (за престижность, классное руководство и т.п.), систему выплат планируют сделать более прозрачной и понятной.

Сколько получат учителя

По словам главы правительства, после сентябрьского повышения молодые учителя смогут получать от 12,8 до 17,7 тысяч гривен в месяц.

Для опытных педагогов зарплата будет составлять от 16,9 до 28,5 тысяч гривен в месяц.

Конкретный размер выплат будет зависеть от стажа, квалификации и нагрузки.

"С 1 января заработная плата выросла на 30% и с 1 сентября вырастет еще на 20% - в целом на 50% по сравнению с 2025 годом. Это только начало", - сказал Корецкий.

По его словам, зарплаты учителей следует постепенно выводить на рыночный и европейский уровень. Повышение также должно сделать выплаты педагогам более стабильными и предсказуемыми.

Надбавки для педагогов

В то же время министр образования и науки Андрей Бутенко отметил, что украинские педагоги могут получать более 80 разных видов надбавок.

Среди базовых он назвал доплаты за престижность педагогического труда, классное руководство и выслугу лет.

По словам министра, существует также множество других надбавок, о которых педагоги знают меньше. В МОН планируют сделать систему таких выплат более прозрачной.

Напомним, с 1 сентября в Украине планируют повысить зарплаты педагогов и вдвое увеличить студенческие стипендии, а более 3 миллионов школьников обеспечить бесплатным питанием.

РБК-Украина также рассказывало, как учителя могут повысить собственные зарплаты.

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