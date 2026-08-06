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Зарплати вчителів і стипендії зростуть з 1 вересня: скільки доплатять

22:58 06.08.2026 Чт
1 хв
Відбудуться довгоочікувані зміни для педагогів та студентів
aimg Олена Бджола
Фото: вчителька у підземній школі Харкова (Getty Images)

Кабмін заслухав доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до нового навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Підвищення зарплат і стипендій

Корецький зазначив, що до 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові.

Пріоритетом № 1 є безпека учнів і педагогів. В Україні продовжується будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами, каже прем'єр.

"Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі", - запевнив Корецький.

Також з 1 вересня:

  • на 20% підвищується заробітна плата педагогів,
  • удвічі зростуть студентські стипендії;
  • понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - запевнмв він.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор у Чорному морі. Для цього вносяться зміни до програми "5-7-9%".

Також стало відомо, що Кабмін отримав повну картину по всіх напрямках планів стійкості у регіонах. Особлива увага приділяється Києву.

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УкраїнаСергій Корецький