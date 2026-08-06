Зарплати вчителів і стипендії зростуть з 1 вересня: скільки доплатять

Кабмін заслухав доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до нового навчального року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Корецький зазначив, що до 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові.
Пріоритетом № 1 є безпека учнів і педагогів. В Україні продовжується будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами, каже прем'єр.
"Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі", - запевнив Корецький.
Також з 1 вересня:
"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - запевнмв він.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор у Чорному морі. Для цього вносяться зміни до програми "5-7-9%".
Також стало відомо, що Кабмін отримав повну картину по всіх напрямках планів стійкості у регіонах. Особлива увага приділяється Києву.