Зарплаты учителей и стипендии возрастут с 1 сентября: сколько доплатят

Повышение зарплат и стипендий

Корецкий отметил, что к 1 сентября все учебные заведения должны быть полностью готовы.

Приоритетом № 1 является безопасность учащихся и педагогов. В Украине продолжается строительство укрытий и обеспечение громад школьными автобусами, говорит премьер.

"Несмотря на российские атаки на типографии и склады, учащиеся всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме", - заверил Корецкий.

Также с 1 сентября:

на 20% повышается заработная плата педагогов,

вдвое возрастут студенческие стипендии;

более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

"Все вопросы, которые еще нуждаются в доработке, должны быть окончательно решены до начала учебного года", - заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев из-за российского террора в Черном море. Для этого вносятся изменения в программу "5-7-9%".