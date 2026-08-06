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В Україні запускають екстрену допомогу для аграріїв через терор РФ в Чорному морі

22:25 06.08.2026 Чт
2 хв
Аграріям компенсують збитки через обстріли
aimg Сергій Козачук
В Україні запускають екстрену допомогу для аграріїв через терор РФ в Чорному морі Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)
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Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор у Чорному морі. Для цього вносяться зміни до програми "5-7-9%".

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Деталі пільгового кредитування

Завдяки змінам до програми "5-7-9%" українські аграрії зможуть залучати пільгові кредити для поповнення обігових коштів. При цьому держава візьме на себе компенсацію різниці у відсоткових ставках.

Загальний обсяг кредитних можливостей за цією програмою сягатиме до 80 млрд грн.

Це дозволить фермерам закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти обсяги виробництва, забезпечити стабільний експорт української продукції.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів", - зазначив посадовець.

Які рішення готують далі

Паралельно український уряд співпрацює з Європейською Комісією, аби залучити додаткову підтримку та розширити дію програми.

"Також найближчим часом будуть додаткові практичні рішення для підтримки аграріїв", - підкреслив Корецький.

Експортні ризики та допомога аграріям

Нагадаємо, рішення уряду про підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" ухвалюється у критичний момент і створює додаткове фінансове навантаження на український агросектор.

Галузеві об'єднання попереджають, що підвищення тарифів УЗ може поглибити збитки аграріїв, скоротити обсяги експорту та призвести до втрат у державному бюджеті.

Аграрна галузь вже стикається з масштабними логістичними перешкодами через дії РФ. Раніше Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі систематичних атак на портову інфраструктуру та блокування морських шляхів.

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