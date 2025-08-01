Зарплати українців стрімко зростатимуть: чого чекати у найближчі три роки

Зарплати українців у 2024 році зросли на 23%. НБУ очікує, що темпи поступово уповільняться, але залишаться високими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2025 року).

Згідно з оновленим макропрогнозом НБУ, у 2025 році середня зарплата українців зросте на 19,0%. Проте середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Це призведе до того, що реальна зарплата зросте на 5,2%.



Як зазначається в огляді, збільшення реальних зарплат сповільнилося до 9,2% р/р у І кварталі 2025 року; на основі високочастотних непрямих показників, сповільнення тривало і в ІІ кварталі.

Послабилася в реальному вимірі й низка інших доходів населення (зокрема соціальні виплати та пенсії).

"Реальні зарплати зростатимуть і надалі в умовах переважання попиту над пропозицією робочої сили та загального пожвавлення економічної активності. Проте меншими темпами (на 4-5% на рік) з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців", - йдеться в огляді.



Згідно з прогнозом НБУ, тривалий міграційний відплив та повільне повернення мігрантів зумовлюватимуть збереження дефіциту робочої сили та її суттєву нерівномірність за видами діяльності та регіонами. Це стримуватиме відновлення економіки та стимулюватиме подальше збільшення зарплат вищими темпами, ніж зростання продуктивності, що посилюватиме інфляційний тиск.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

У 2024 році номінальна зарплата зросла на 23,2%, реальна - на 15,6%.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 19,0% (попередній прогноз за квітень - 17,70), реальної - на 5,2% (3,9%).

НБУ очікує, що у 2026 році номінальна зарплата зросте на 13,0%, реальна - на 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 9,6%, реальна - на 3,8%.