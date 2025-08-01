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Зарплаты украинцев будут быстро расти: чего ждать в ближайшие три года

Украина, Пятница 01 августа 2025 08:14
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Зарплаты украинцев будут быстро расти: чего ждать в ближайшие три года Фото: Реальная зарплата украинцев вырастет на 5,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 23%. НБУ ожидает, что темпы постепенно замедлятся, но останутся высокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

Согласно обновленному макропрогнозу НБУ, в 2025 году средняя зарплата украинцев вырастет на 19,0%. Однако средняя инфляция за год составит 13,3%. Это приведет к тому, что реальная зарплата вырастет на 5,2%.
Зарплаты украинцев будут быстро расти: чего ждать в ближайшие три года

Как отмечается в обзоре, рост реальных зарплат замедлился до 9,2% г/г в I квартале 2025 года; на основе высокочастотных косвенных показателей, замедление продолжалось и во II квартале.

Ослабился в реальном измерении и ряд других доходов населения (в частности социальные выплаты и пенсии).

"Реальные зарплаты будут расти и в дальнейшем в условиях преобладания спроса над предложением рабочей силы и общего оживления экономической активности. Однако меньшими темпами (на 4-5% в год), учитывая постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда и неценовую конкуренцию работодателей", - говорится в обзоре.
Зарплаты украинцев будут быстро расти: чего ждать в ближайшие три года

Согласно прогнозу НБУ, длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионам. Это будет сдерживать восстановление экономики и стимулировать дальнейшее увеличение зарплат более высокими темпами, чем рост производительности, что будет усиливать инфляционное давление.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

В 2024 году номинальная зарплата выросла на 23,2%, реальная - на 15,6%.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 19,0% (предыдущий прогноз за апрель - 17,70), реальной - на 5,2% (3,9%).

НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 13,0%, реальная - на 5,1%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 9,6%, реальная - на 3,8%.

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

В первом квартале 2025 года зарплата выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

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