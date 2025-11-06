Зарплати українців різко зросли: де платять найбільше у 2025 році

Рекордсменом стала Черкаська область, де зарплати у сфері реклами та дизайну піднялися на 138% - до 12,5 тис. гривень.

У Житомирській області помітно зросли доходи в ІТ (+130% до 28,8 тис. гривень), культурі (+93% до 15,3 тис. гривень) та медицині (+76% до 30 тис. гривень).

На Заході України виділяється Івано-Франківська область - у сфері освіти та перекладу зарплати піднялися на 114%, а у нерухомості - на 55%. У Рівненській та Чернівецькій областях суттєво зросли заробітки студентів та працівників без досвіду (+81% та +75% відповідно).

У Миколаївській області зарплати у клінінгу піднялись на 63%, у Запорізькій - у сфері реклами та дизайну на 59%.

На Сході рекорд зафіксували в Сумській області, де в рекламі та дизайні заробітки збільшилися більш ніж утричі - на 211%.

Загалом найпомітніше зростання зарплат у 2025 році спостерігається у творчих і технічних сферах, а також у напрямках, де активно залучають молодих фахівців без досвіду.