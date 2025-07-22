Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят оклад

Средние зарплаты в Украине растут, однако у этой динамики есть особенности. Самые высокие - в ІТ и финансах, но быстрее увеличиваются оклады в торговле, транспорте и сфере услуг. Также прогнозируется повышение зарплат в промышленности и сельском хозяйстве.

Подробнее о ситуации с зарплатами - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какая средняя зарплата в Украине в 2025 году?

Представители каких профессий получают больше?

В каких отраслях могут вырасти зарплаты?

Средняя зарплата в Украине

Уровень зарплат украинцев постепенно растет. Государственная служба статистики зафиксировала повышение средней заработной платы за первый квартал 2025 года на 24,1% - до 23,5 тыс. грн.

Данные кадрового портала Work.ua также свидетельствуют о росте окладов в размещенных вакансиях на 22% - с 20,5 тыс. грн в прошлом году до 25 тыс. грн по состоянию на июль 2025.

Скриншот work.ua

Кто зарабатывает больше

Самые высокие зарплаты традиционно в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - в первом квартале 2025 года они достигли 65,6 тыс. грн (данные Госстата). Это на 32,6% больше, чем годом ранее.

В то же время в отрасли IT наблюдается спад: конкуренция высокая, а количество вакансий проседает.

На втором месте - финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в данной области составляет 50,3 тыс. грн, а рост за год - 28,6%.

Далее следует профессиональная, научная и техническая деятельность - 30,9 тыс. грн (+17,3%). В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляет 28,2 тыс. грн (+20,6%).

Для сравнения, низкими остаются зарплаты в образовании. Средний уровень оплаты в данной сфере составляет 14,3 тыс. грн. Годовой рост -13,1%.

Среди самых высокооплачиваемых профессий (кроме руководителей, ІТ-специалистов и военных) на сайте Work.ua по итогам прошлого месяца были:

эндодонтист - зарплата 60 тыс. грн

риелтор, трейдер, водитель-международник - зарплата до 55 тыс. грн

медиабаер - зарплата 50,5 тыс. грн

ортодонт - зарплата 50 тыс. грн

бизнес-аналитик - зарплата 47,5 тыс. грн

Фото: высокие зарплаты у специалистов в области стоматологии (freepik.com)

Наиболее популярные вакансии на кадровом портале также показали рост за последний год: продавец-консультант (+21% до 20,5 тыс. грн), менеджер по продажам (+27% до 35 тыс. грн), повар (+23% до 26,5 тыс. грн), кассир (+21% до 20 тыс. грн), водитель (+25% до 22,5 тыс. грн), бариста (+21% до 20,5 тыс. грн).

Кому повысят зарплату

Согласно опросу НБУ, наибольшие ожидания повышения зарплат в 2025 году возможны на средних предприятиях, в перерабатывающей промышленности и среди компаний, работающих исключительно на экспорт.

Однако рост зарплат ограничивается несколькими факторами. В частности, как отмечает НБУ, нехватка квалифицированных работников поддерживает номинальный рост зарплат. Но из-за высокой инфляции реальные доходы растут медленнее.

Кроме того, работодатели не всегда готовы предлагать зарплаты выше ожиданий кандидатов. Данные Государственной службы занятости и порталов по поиску работы показывают, что ожидания соискателей относительно уровня оплаты труда в большинстве своем соответствуют возможностям компаний. Это ограничивает потенциал дальнейшего активного повышения зарплат.

К примеру, в Исследовании рынка труда 2024-2025 от Федерации работодателей Украины и ГСЗ говорилось, что большая доля безработных имеет низкие зарплатные ожидания (только 20% указали желаемую зарплату выше 20 тыс. грн).

В то же время, 15% опрошенных работодателей назвали причиной трудностей в подборе персонала завышенные ожидания по зарплате.

Фото: повышение зарплат ожидается в промышленности (GettyImages)

Впрочем, в том же Исследовании указано, что около 35% компаний готовы повышать зарплаты в 2025 году. Среди них наибольший процент отслеживался в:

сельское хозяйство (51,7%);

(51,7%); добывающей промышленности (46,7%);

(46,7%); перерабатывающей промышленности (44,2%).

Наименьший процент таких планов наблюдался среди работодателей в области искусства, развлечений и спорта (17%), государственного управления (18,2%) и образования (24%).

При подготовке использовались: данные Государственной службы статистики, информация кадрового портала Work.ua, опрос Нацбанка "Деловые ожидания предприятий", данные из "Исследования рынка труда 2024-2025".