ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят оклад

Вторник 22 июля 2025 06:02
UA EN RU
Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят оклад Фото: средняя зарплата в Украине выросла в 2025 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Средние зарплаты в Украине растут, однако у этой динамики есть особенности. Самые высокие - в ІТ и финансах, но быстрее увеличиваются оклады в торговле, транспорте и сфере услуг. Также прогнозируется повышение зарплат в промышленности и сельском хозяйстве.

Подробнее о ситуации с зарплатами - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Какая средняя зарплата в Украине в 2025 году?
  • Представители каких профессий получают больше?
  • В каких отраслях могут вырасти зарплаты?

Средняя зарплата в Украине

Уровень зарплат украинцев постепенно растет. Государственная служба статистики зафиксировала повышение средней заработной платы за первый квартал 2025 года на 24,1% - до 23,5 тыс. грн.

Данные кадрового портала Work.ua также свидетельствуют о росте окладов в размещенных вакансиях на 22% - с 20,5 тыс. грн в прошлом году до 25 тыс. грн по состоянию на июль 2025.

Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят окладСкриншот work.ua

Кто зарабатывает больше

Самые высокие зарплаты традиционно в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - в первом квартале 2025 года они достигли 65,6 тыс. грн (данные Госстата). Это на 32,6% больше, чем годом ранее.

В то же время в отрасли IT наблюдается спад: конкуренция высокая, а количество вакансий проседает.

На втором месте - финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в данной области составляет 50,3 тыс. грн, а рост за год - 28,6%.

Далее следует профессиональная, научная и техническая деятельность - 30,9 тыс. грн (+17,3%). В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляет 28,2 тыс. грн (+20,6%).

Для сравнения, низкими остаются зарплаты в образовании. Средний уровень оплаты в данной сфере составляет 14,3 тыс. грн. Годовой рост -13,1%.

Среди самых высокооплачиваемых профессий (кроме руководителей, ІТ-специалистов и военных) на сайте Work.ua по итогам прошлого месяца были:

  • эндодонтист - зарплата 60 тыс. грн
  • риелтор, трейдер, водитель-международник - зарплата до 55 тыс. грн
  • медиабаер - зарплата 50,5 тыс. грн
  • ортодонт - зарплата 50 тыс. грн
  • бизнес-аналитик - зарплата 47,5 тыс. грн

Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят окладФото: высокие зарплаты у специалистов в области стоматологии (freepik.com)

Наиболее популярные вакансии на кадровом портале также показали рост за последний год: продавец-консультант (+21% до 20,5 тыс. грн), менеджер по продажам (+27% до 35 тыс. грн), повар (+23% до 26,5 тыс. грн), кассир (+21% до 20 тыс. грн), водитель (+25% до 22,5 тыс. грн), бариста (+21% до 20,5 тыс. грн).

Кому повысят зарплату

Согласно опросу НБУ, наибольшие ожидания повышения зарплат в 2025 году возможны на средних предприятиях, в перерабатывающей промышленности и среди компаний, работающих исключительно на экспорт.

Однако рост зарплат ограничивается несколькими факторами. В частности, как отмечает НБУ, нехватка квалифицированных работников поддерживает номинальный рост зарплат. Но из-за высокой инфляции реальные доходы растут медленнее.

Кроме того, работодатели не всегда готовы предлагать зарплаты выше ожиданий кандидатов. Данные Государственной службы занятости и порталов по поиску работы показывают, что ожидания соискателей относительно уровня оплаты труда в большинстве своем соответствуют возможностям компаний. Это ограничивает потенциал дальнейшего активного повышения зарплат.

К примеру, в Исследовании рынка труда 2024-2025 от Федерации работодателей Украины и ГСЗ говорилось, что большая доля безработных имеет низкие зарплатные ожидания (только 20% указали желаемую зарплату выше 20 тыс. грн).

В то же время, 15% опрошенных работодателей назвали причиной трудностей в подборе персонала завышенные ожидания по зарплате.

Зарплаты украинцев в 2025 году: кто зарабатывает больше и кому повысят окладФото: повышение зарплат ожидается в промышленности (GettyImages)

Впрочем, в том же Исследовании указано, что около 35% компаний готовы повышать зарплаты в 2025 году. Среди них наибольший процент отслеживался в:

  • сельское хозяйство (51,7%);
  • добывающей промышленности (46,7%);
  • перерабатывающей промышленности (44,2%).

Наименьший процент таких планов наблюдался среди работодателей в области искусства, развлечений и спорта (17%), государственного управления (18,2%) и образования (24%).

При подготовке использовались: данные Государственной службы статистики, информация кадрового портала Work.ua, опрос Нацбанка "Деловые ожидания предприятий", данные из "Исследования рынка труда 2024-2025".

Узнать подробнее о главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда можно в блиц-интервью Work.ua для РБК-Украина.

Ранее мы также публиковали рейтинг самых востребованных профессий в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе