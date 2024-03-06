UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зарплати в Україні зросли. Кому платять найбільше і найменше

Фото: зарплати в Україні у 2023 році зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Зарплати в Україні у 2023 році зросли, попри війну. Проте існує різниця між зарплатами, які пропонують людям, і тим, скільки хочуть отримати працівники.

Попри війну в Україні, рівень зарплат у нашій країні за минулий рік зріс. У 2023 році компанії ринку ритейл підвищували рівень заробітної плати співробітникам від 5% до 20%, а по деяких професіях і до 30%.

Наприклад, в середньому по ринку ритейлу у січні 2023 року охоронцю пропонували 11 154 гривні, а у грудні - 14 220 гривень.

Також касир у січні минулого року міг отримати 12 434 гривні, а грудні зарплата піднялася до 15 690 гривень. Керівнику магазину на початку 2023 року пропонували зарплату у розмірі 25 942 гривні, а у грудні - 27 100 гривень.

Як зазначається, найнижча середня зарплата у продуктовому ритейлі по Україні - зарплата пекаря (16 310 гривень), а найвища - у товарознавця (18 470 гривень).

Але, попри це, залишається різниця між зарплатами, які пропонують людям, і тими, скільки хочуть отримати працівники. За даними Асоціації ритейлерів України, ця різниця становить від 6% до 38% залежно від посади.

Яка мінімальна зарплата в Україні

Нагадаємо, що 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 7100 гривень. Відповідно збільшуються усі передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Детальніше про те, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні