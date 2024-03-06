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Зарплаты в Украине выросли. Кому платят больше всего и меньше всего

Фото: зарплаты в Украине в 2023 году выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

Зарплаты в Украине в 2023 году выросли, несмотря на войну. Однако существует разница между зарплатами, которые предлагают людям, и тем, сколько хотят получить работники.

Несмотря на войну в Украине, уровень зарплат в нашей стране за прошлый год вырос. В 2023 году компании рынка ритейла повышали уровень заработной платы сотрудникам от 5% до 20%, а по некоторым профессиям и до 30%.

Например, в среднем по рынку ритейла в январе 2023 года охраннику предлагали 11 154 гривны, а в декабре - 14 220 гривен.

Также кассир в январе прошлого года мог получить 12 434 гривны, а в декабре зарплата поднялась до 15 690 гривен. Руководителю магазина в начале 2023 года предлагали зарплату в размере 25 942 гривны, а в декабре - 27 100 гривен.

Самая низкая средняя зарплата в продуктовом ритейле по Украине - зарплата пекаря (16 310 гривен), а самая высокая - у товароведа (18 470 гривен).

Но несмотря на это, остается разница между зарплатами, которые предлагают людям, и теми, сколько хотят получить работники. По данным Ассоциации ритейлеров Украины, эта разница составляет от 6 до 38% в зависимости от должности.

Какая минимальная зарплата в Украине

Напомним, что 1 января 2024 минимальная заработная плата в Украине выросла до 7100 гривен. Соответственно, увеличиваются все предусмотренные законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

Детальнее о том, какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты - в материале РБК-Украина.

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Зарплата в Украине