Зарплати в Україні зросли на 25% за рік: хто заробляє найбільше

За даними аналітиків, медіанна зарплата в Україні зросла з 17 200 гривень у березні 2024 року до 21 500 грн у березні 2025-го. Найбільше зростання зафіксували у робітничих спеціальностях, тоді як низка сфер показала стагнацію або спад.

Де платять більше

Найбільший приріст зарплат відбувся в таких категоріях:

будівництво / облицювальні роботи - +32% (з 21 500 до 28 500 гривень);

логістика / склад / доставка - +30% (з 19 200 до 25 000 гривень);

клінінг / домашній персонал - +23% (з 8500 до 10 500 гривень);

будівництво та ремонт - +23% (з 5500 до 6750 гривень);

роздрібна торгівля / продажі / закупки - +21% (з 16 500 до 20 000 гривень).

Аналітики зазначають, що попит на кваліфікованих робітників зростає, тож і зарплати в цих секторах підтягуються вгору.

Хто недорахувався

Натомість зниження або відсутність зростання спостерігається у сферах:

освіта / переклад - спад на 25% (з 10 000 до 7500 гривень);

служба в Силах оборони - спад на 2% (з 72 000 до 70 800 гривень);

реклама / дизайн / PR - без змін (середня зарплата залишилась незмінною);

колл-центри / телекомунікації - без змін;

початок кар’єри / студенти - символічне зростання на 1% (з 17 500 до 17 700 гривень).

Платформа OLX Робота пояснює, що сфери з прив’язкою до бюджету або фрилансу чутливо реагують на економічні коливання. Водночас зростання попиту на робітничі спеціальності, зокрема у сферах будівництва, логістики та побутового обслуговування стимулює зарплатне зростання.