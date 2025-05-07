Зарплати в Україні зросли на 25% за рік: хто заробляє найбільше

За рік медіанна зарплата в Україні зросла на 25% і сягнула 21 500 гривень. Найбільший приріст зафіксували у сфері будівництва та логістики, тоді як освіта й оборонна служба навпаки втратили у доходах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
За даними аналітиків, медіанна зарплата в Україні зросла з 17 200 гривень у березні 2024 року до 21 500 грн у березні 2025-го. Найбільше зростання зафіксували у робітничих спеціальностях, тоді як низка сфер показала стагнацію або спад.
Найбільший приріст зарплат відбувся в таких категоріях:
Аналітики зазначають, що попит на кваліфікованих робітників зростає, тож і зарплати в цих секторах підтягуються вгору.
Натомість зниження або відсутність зростання спостерігається у сферах:
Платформа OLX Робота пояснює, що сфери з прив’язкою до бюджету або фрилансу чутливо реагують на економічні коливання. Водночас зростання попиту на робітничі спеціальності, зокрема у сферах будівництва, логістики та побутового обслуговування стимулює зарплатне зростання.
Раніше РБК-Україна писало, що на українському ринку праці найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників і фахівців з вищою освітою. За даними Держслужби зайнятості, щодня відкрито понад 230 тисяч вакансій, найбільше - у сферах торгівлі, послуг, виробництва та освіти.
Також ми розповідали, що зарплати чиновників в Україні значно вищі за середні по країні, але зростають повільніше. У березні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах становила 54,2 тисячі гривень (+15,6% за рік), тоді як по країні - 19,4 тисячі гривень (+25,9%). Найвищі виплати - у НАЗК, НКРЕКП та Апараті ВР.
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