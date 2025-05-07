Зарплаты в Украине выросли на 25% за год: кто зарабатывает больше всех

По данным аналитиков, медианная зарплата в Украине выросла с 17 200 гривен в марте 2024 года до 21 500 грн в марте 2025-го. Наибольший рост зафиксировали в рабочих специальностях, тогда как ряд сфер показал стагнацию или спад.

Где платят больше

Наибольший прирост зарплат произошел в таких категориях:

строительство / облицовочные работы - +32% (с 21 500 до 28 500 гривен);

логистика/склад/доставка - +30% (с 19 200 до 25 000 гривен);

клининг/домашний персонал - +23% (с 8500 до 10 500 гривен);

строительство и ремонт - +23% (с 5500 до 6750 гривен);

розничная торговля / продажи / закупки - +21% (с 16 500 до 20 000 гривен).

Аналитики отмечают, что спрос на квалифицированных рабочих растет, поэтому и зарплаты в этих секторах подтягиваются вверх.

Кто недосчитался

Зато снижение или отсутствие роста наблюдается в сферах:

образование / перевод - спад на 25% (с 10 000 до 7500 гривен);

служба в Силах обороны - спад на 2% (с 72 000 до 70 800 гривен);

реклама / дизайн / PR - без изменений (средняя зарплата осталась неизменной);

колл-центры / телекоммуникации - без изменений;

начало карьеры / студенты - символический рост на 1% (с 17 500 до 17 700 гривен).

Платформа OLX Работа объясняет, что сферы с привязкой к бюджету или фрилансу чувствительно реагируют на экономические колебания. В то же время рост спроса на рабочие специальности, в частности в сферах строительства, логистики и бытового обслуживания стимулирует зарплатный рост.