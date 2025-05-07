Зарплаты в Украине выросли на 25% за год: кто зарабатывает больше всех

За год медианная зарплата в Украине выросла на 25% и достигла 21 500 гривен. Наибольший прирост зафиксировали в сфере строительства и логистики, тогда как образование и оборонная служба наоборот потеряли в доходах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
По данным аналитиков, медианная зарплата в Украине выросла с 17 200 гривен в марте 2024 года до 21 500 грн в марте 2025-го. Наибольший рост зафиксировали в рабочих специальностях, тогда как ряд сфер показал стагнацию или спад.
Наибольший прирост зарплат произошел в таких категориях:
Аналитики отмечают, что спрос на квалифицированных рабочих растет, поэтому и зарплаты в этих секторах подтягиваются вверх.
Зато снижение или отсутствие роста наблюдается в сферах:
Платформа OLX Работа объясняет, что сферы с привязкой к бюджету или фрилансу чувствительно реагируют на экономические колебания. В то же время рост спроса на рабочие специальности, в частности в сферах строительства, логистики и бытового обслуживания стимулирует зарплатный рост.
Ранее РБК-Украина писало, что на украинском рынке труда наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием. По данным Госслужбы занятости, ежедневно открыто более 230 тысяч вакансий, больше всего - в сферах торговли, услуг, производства и образования.
Также мы рассказывали, что зарплаты чиновников в Украине значительно выше средних по стране, но растут медленнее. В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах составляла 54,2 тысячи гривен (+15,6% за год), тогда как по стране - 19,4 тысячи гривен (+25,9%). Самые высокие выплаты - в НАПК, НКРЭКУ и Аппарате ВР.
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