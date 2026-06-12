Зарплаты стабильно растут. За какими специалистами больше всего охотятся работодатели

Украинские компании готовы предлагать все больше бонусов, чтобы привлечь специалистов, которых остро не хватает на рынке труда. Поощряют не только высокими зарплатами, но и бесплатным жильем и питанием.

За каких специалистов работодатели сейчас конкурируют больше всего, в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Главное: Наибольший кадровый дефицит: Самая острая нехватка специалистов фиксируют в промышленном и инженерном секторах.

Самая острая нехватка специалистов фиксируют в промышленном и инженерном секторах. Стремительный рост зарплат: Из-за тотального дефицита доходы специалистов технических направлений в Украине сейчас растут быстрее, чем в любых других сферах.

Из-за тотального дефицита доходы специалистов технических направлений в Украине сейчас растут быстрее, чем в любых других сферах. Охота и бонусы: Предприятия, в частности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "охотятся" на студентов еще во время учебы.

Предприятия, в частности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), "охотятся" на студентов еще во время учебы. Традиционные лидеры спроса: Кроме промышленности, стабильно популярными среди работодателей остаются повара, автослесари, сварщики, трактористы и слесари сельхозтехники.

На каких специалистов наибольший спрос

По словам чиновника, традиционно самой популярной профессией в системе профессионального образования остается повар. Также стабильно высокий интерес наблюдается к автослесарям, трактористам, слесарям сельскохозяйственной техники и сварщикам.

В то же время наибольший кадровый дефицит сейчас фиксируют в промышленных специальностях.

"Это будущие операторы станков с числовым программным управлением или станочники широкого профиля и электромонтеры и все, что связано с электрической инженерией", - отметил Завгородний.

Где зарплаты растут быстрее всего

В Министерстве образования отмечают, что именно в этих профессиях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров на рынке труда.

По словам заместителя министра, зарплаты таких специалистов растут быстрее, чем во многих других отраслях.

"По ним дефицит на рынке труда сейчас самый большой, и там зарплаты растут быстрее всех других специальностей профессионального образования. Это буквально десятки вакансий на одного человека, который на эти вакансии приходит", - пояснил он.



В МОН отмечают, что в Украине наблюдается высокий спрос на станочников (коллаж: РБК-Украина)

Работодатели предлагают жилье и переезд

Завгородний рассказал, что выпускники профессиональных заведений часто получают предложения работы не только в своем регионе.

Особенно активно молодых специалистов ищут предприятия оборонно-промышленного комплекса. Компании нередко предлагают работникам переезд, бесплатное проживание и питание.

По словам чиновника, представители предприятий регулярно посещают учебные заведения по всей Украине и фактически "охотятся" на будущих работников еще во время обучения.

Учреждения образования обновляют оборудование

В МОН отмечают, что государство активно инвестирует в подготовку таких специалистов. В большинстве заведений, где обучают станочников, уже установлено современное оборудование и обновлена материально-техническая база.

В ведомстве считают, что именно технические и инженерные профессии станут одними из ключевых для восстановления экономики и развития украинской промышленности в ближайшие годы.