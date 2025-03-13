Зарплати в Польщі: скільки заробляють українці і чи задоволені своїм рівнем доходів

Що показало дослідження

Опитування провели методом анкетування з січня по лютий 2025 року серед 1085 осіб різного соціального статусу.

Крім вищезгаданих даних, результати показали, що 23% респондентів змінювали роботу двічі - це найбільший показник серед опитаних. 22% змінювали місце роботи тричі, 17% - один раз, а 9% - чотири рази. Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність і задоволеність умовами праці.

Аналогічне опитування центру у серпні 2023 року показало, що 50% респондентів жодного разу не змінювали роботу, 25% змінили місце роботи один раз, 18% - двічі, 8% - тричі, а 4% - чотири й більше разів.

"Аналіз динаміки ринку праці демонструє зростаючу мобільність українських працівників у Польщі. Якщо у 2023 році більшість респондентів залишалися на першому місці роботи, то у 2025 році все більше трудових мігрантів змінюють роботодавців у пошуках кращих умов", - пояснює представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

За його словами, це може бути пов’язано як із підвищенням середньої заробітної плати, так і з розвитком конкурентного середовища на ринку праці, що стимулює працівників до кар’єрного зростання та пошуку вигідніших пропозицій.

Скільки заробляють у Польщі

У Польщі зростають зарплати, це робить країну ще привабливішою для трудових мігрантів. З січня мінімальна зарплата після вирахування податків у розмірі 20% становить 3 701 злотий (34 000 гривень), а з липня вона підніметься до 3 860 злотих нетто (35 500 гривень).

Водночас середня заробітна плата у 2024 році після оподаткування була приблизно 5 681 злотий (52 300 грн). Цьогоріч прогнозована середня місячна зарплата після сплати податків складає 6 938,40 злотих (74 780 грн).

В Україні середня зарплата також зростає третій місяць поспіль. У лютому вона становила 23 500 грн, що утричі менше, ніж у Польщі.

Аналітики стверджують, що різниця в доходах, може стати перешкодою для повернення українців після війни додому.