Жорсткіші умови. У Польщі змінюють правила для українських біженців

Українці, які подаватимуть заявки на отримання тимчасового захисту у Польщі, надалі проходитимуть співбесіду в Управлінні у справах іноземців і повинні будуть надати пояснення причин звернення. Усі справи розглядатимуть індивідуально.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на польське Управляння у справах іноземців.

Чому запроваджують зміни

Польща надає притулок громадянам України, які тікають від війни, на підставі Закону від 12 березня 2022 року. Кількість заявок від українців для отримання статусу тимчасового захисту суттєво зросло з середини 2023 року, зокрема й від чоловіків, тому й час розгляду справ затягується до 15 місяців.

"Значна частина заявників - чоловіки, які бояться самої війни та мобілізації в Україні. Слід підкреслити, що страх перед мобілізацією та виконанням інших громадянських обов'язків не є передумовою для виправдання надання статусу біженця чи додаткового захисту", - заявили в Управлінні.

В Управлінні також говорять про тривожну активність "деяких довірених осіб", які переконують українців, що отримання тимчасового захисту є найкращим способом легалізувати своє перебування в Польщі. Чиновники стверджують, що це можна розцінювати як зловживання системою міжнародного захисту. І в разі негативного рішення може призвести навіть до зобов’язання повернутися до країни походження.

Крім того, більшість заявників про тимчасовий захист посилаються на ті обставини, для яких уже передбачено рішення, що гарантують їм захист і допомогу. Тому такі заяви не є обґрунтованими для надання захисту.

Що треба знати про співбесіди

Клопотання про надання міжнародного захисту розглядаються в індивідуальному порядку на підставі поточної інформації про безпеку в Україні та окремих її регіонах, дії органів влади України щодо протидії наслідкам війни для мирного населення, можливості реалізації громадянських прав тощо.

В Управлінні наголосили, що частина регіонів України добре захищена від наслідків війни, державні служби працюють, послуги та торгівля добре розвинені, транспорт функціонує, є свобода на пересування і вибір місця проживання в межах країни.

"Усі іноземці, які звертаються за міжнародним захистом, пройдуть співбесіду в Управлінні у справах іноземців, під час якої вони повинні будуть надати детальне пояснення причин звернення", - кажуть в Управлінні.

Також у відомстві підкреслили, що кожна процедура надання міжнародного захисту проводиться так, щоб перевірити, чи має заявник виправдані побоювання щодо повернення до країни походження через загрозу переслідування там, та чи ризикує він зазнати серйозної шкоди у своїй країні.