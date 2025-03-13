Зарплаты в Польше: сколько зарабатывают украинцы и довольны ли своим уровнем доходов

Что показало исследование

Опрос провели методом анкетирования с января по февраль 2025 года среди 1085 человек разного социального статуса.

Кроме вышеупомянутых данных, результаты показали, что 23% респондентов меняли работу дважды - это самый большой показатель среди опрошенных. 22% меняли место работы трижды, 17% - один раз, а 9% - четыре раза. В то же время 18% украинцев не меняли работу вообще, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворенности условиями труда.

Аналогичный опрос центра в августе 2023 года показал, что 50% респондентов ни разу не меняли работу, 25% сменили место работы один раз, 18% - дважды, 8% - трижды, а 4% - четыре и больше раз.

"Анализ динамики рынка труда демонстрирует растущую мобильность украинских работников в Польше. Если в 2023 году большинство респондентов оставались на первом месте работы, то в 2025 году все больше трудовых мигрантов меняют работодателей в поисках лучших условий", - объясняет представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

По его словам, это может быть связано как с повышением средней заработной платы, так и с развитием конкурентной среды на рынке труда, что стимулирует работников к карьерному росту и поиску более выгодных предложений.

Сколько зарабатывают в Польше

В Польше растут зарплаты, это делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. С января минимальная зарплата после вычета налогов в размере 20% составляет 3 701 злотый (34 000 гривен), а с июля она поднимется до 3 860 злотых нетто (35 500 гривен).

В то же время средняя заработная плата в 2024 году после налогообложения была примерно 5 681 злотый (52 300 грн). В этом году прогнозируемая средняя месячная зарплата после уплаты налогов составляет 6 938,40 злотого (74 780 грн).

В Украине средняя зарплата также растет третий месяц подряд. В феврале она составляла 23 500 грн, что в три раза меньше, чем в Польше.

Аналитики утверждают, что разница в доходах, может стать препятствием для возвращения украинцев после войны домой.