Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств

Зарплати в Україні

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

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