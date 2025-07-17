Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.

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