Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств

Зарплати в Україні зростають високими темпами. Однак керівники українських підприємств дещо змінили плани на найближчі 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Баланс відповідей становить 49,8% (у І кварталі 2025 року - 60,1%).

Оцінки респондентів щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника послабилися. Половина (52,2%) очікують, що зарплати доведеться підвищити, решта (45,5%) хочуть залишити зарплати без змін.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

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