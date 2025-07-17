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Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств

Україна, Четвер 17 липня 2025 14:23
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Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств Фото: зарплати у половини українців не зростуть (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати в Україні зростають високими темпами. Однак керівники українських підприємств дещо змінили плани на найближчі 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за II квартал 2025 року.

Оцінки респондентів щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника послабилися. Половина (52,2%) очікують, що зарплати доведеться підвищити, решта (45,5%) хочуть залишити зарплати без змін.

Баланс відповідей становить 49,8% (у І кварталі 2025 року - 60,1%).
Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств

Найвищі очікування:

  • за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;
  • за розміром - у середніх підприємств;
  • за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише експортні операції.

Зарплати підвищать лише половині українців: які плани керівників підприємств

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 661 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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