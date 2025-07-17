Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий

Зарплаты в Украине растут высокими темпами. Однако руководители украинских предприятий несколько изменили планы на ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняли участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Оценки респондентов относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли. Половина (52,2%) ожидают, что зарплаты придется повысить, остальные (45,5%) хотят оставить зарплаты без изменений.

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.

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