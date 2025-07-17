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Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий

Украина, Четверг 17 июля 2025 14:23
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Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий Фото: зарплаты у половины украинцев не вырастут (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты в Украине растут высокими темпами. Однако руководители украинских предприятий несколько изменили планы на ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.

Оценки респондентов относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли. Половина (52,2%) ожидают, что зарплаты придется повысить, остальные (45,5%) хотят оставить зарплаты без изменений.

Баланс ответов составляет 49,8% (в І квартале 2025 года - 60,1%).
Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий

Самые высокие ожидания:

  • по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;
  • по размеру - у средних предприятий;
  • по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только экспортные операции.

Зарплаты повысят только половине украинцев: какие планы руководителей предприятий

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняли участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Зарплаты в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.

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