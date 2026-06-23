Зарплати держслужбовців в Україні пропонують прив'язати до ефективності роботи: деталі

В Україні пропонують розширити концепцію "Держава в смартфоні" та перевести в цифровий формат усі адміністративні послуги, які не потребують особистої присутності громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію №41/010146-26еп, зареєстровану на сайті Кабінету міністрів України.
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На думку автора, максимальна цифровізація державних сервісів допоможе зменшити бюрократію, мінімізувати корупційні ризики та підвищити ефективність роботи державних органів.
Однією з головних пропозицій є переведення в цифровий формат через застосунок "Дія" 100% адміністративних послуг, які не потребують фізичної присутності заявника.
Також у петиції пропонується запровадити повноцінний електронний документообіг між усіма органами державної влади.
Ініціатива передбачає автоматичний обмін інформацією між відомствами, що, на думку автора, дозволить відмовитися від паперових довідок під час оформлення більшості адміністративних послуг.
Окремий пункт звернення стосується реформи оплати праці державних службовців.
Автор пропонує прив'язати рівень зарплат до ефективності роботи та ключових показників діяльності (KPI) конкретного відомства.
Ще одна пропозиція стосується продовження реформи децентралізації.
Зокрема, автор петиції пропонує передати 80% повноважень з адміністрування державних послуг на рівень об'єднаних територіальних громад.
Петицію зареєстрували 17 червня 2026 року. Кабінет міністрів України зможе її розглянути після того, як вона збере 25 тисяч підписів.
Станом на 23 червня звернення підтримали 15 людей. До завершення збору підписів залишається 86 днів.
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