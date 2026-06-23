Зарплаты госслужащих в Украине предлагают привязать к эффективности работы: подробности

Ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная налоговая служба планирует к концу 2026 года полностью обновить "Электронный кабинет налогоплательщика" и внедрить в него искусственный интеллект. AI-агент будет помогать гражданам и бизнесу находить нужные услуги, разбираться в налоговых правилах и пользоваться сервисом без лишней бюрократии.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон, который автоматизирует взыскание долгов. После внесения человека в Единый реестр должников ему автоматически будут ограничивать возможность продавать или переоформлять имущество, транспорт и проводить отдельные финансовые операции.