Зарплаты госслужащих в Украине предлагают привязать к эффективности работы: подробности

В Украине предлагают расширить концепцию "Государство в смартфоне" и перевести в цифровой формат все административные услуги, не требующие личного присутствия граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №41/010146-26эп, зарегистрированную на сайте Кабинета министров Украины.
Главное:
По мнению автора, максимальная цифровизация государственных сервисов поможет сократить бюрократию, минимизировать коррупционные риски и повысить эффективность работы государственных органов.
Одним из главных предложений является перевод в цифровой формат через приложение "Дія" 100% административных услуг, не требующих физического присутствия заявителя.
Также в петиции предлагается внедрить полноценный электронный документооборот между всеми органами государственной власти.
Инициатива предусматривает автоматический обмен информацией между ведомствами, что, по мнению автора, позволит отказаться от бумажных справок при оформлении большинства административных услуг.
Отдельный пункт обращения касается реформы оплаты труда государственных служащих.
Автор предлагает привязать уровень зарплат к эффективности работы и ключевым показателям деятельности (KPI) конкретного ведомства.
Еще одно предложение касается продолжения реформы децентрализации.
В частности, автор петиции предлагает передать 80% полномочий по администрированию государственных услуг на уровень объединенных территориальных общин.
Петиция была зарегистрирована 17 июня 2026 года. Для ее рассмотрения Кабмином необходимо собрать 25 тысяч подписей.
По состоянию на 23 июня обращение поддержали 14 граждан. До завершения сбора подписей остается 86 дней.
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