Зарплати чиновників зростають: де платять більше 100 тисяч гривень

У березні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 54,2 тисячі гривень. Порівняно з березнем минулого року (46,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,6%.

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні в березні становила 19,4 тисячі гривень, збільшившись за рік на 25,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у березні в центральних держорганах зарплату отримували 21 890 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 115,9 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 348 осіб.

На другому місці - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У НКРЕКП працюють 529 осіб.

Далі йде Апарат Верховної Ради України, середня зарплата 832 працівників - 81,5 тисячі гривень, та Антимонопольний комітет - 81,2 тисячі гривень (266 осіб).

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 124,1 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 500 керівників у таких відомствах: