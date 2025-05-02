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Зарплати чиновників зростають: де платять більше 100 тисяч гривень

Фото: Зарплати чиновників зросли до 54,2 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників в Україні суттєво перевищують середній рівень по країні. Але зростають не так швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У березні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 54,2 тисячі гривень. Порівняно з березнем минулого року (46,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,6%.

За даними ПФУ, середня офіційна  зарплата по Україні в березні становила 19,4 тисячі гривень, збільшившись за рік на 25,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у березні в центральних держорганах зарплату отримували 21 890 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 115,9 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 348 осіб.

На другому місці - Національна  комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У НКРЕКП працюють 529 осіб.

Далі йде Апарат Верховної Ради України, середня зарплата 832 працівників - 81,5 тисячі гривень, та Антимонопольний комітет - 81,2 тисячі гривень (266 осіб).

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 124,1 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 500 керівників у таких відомствах:

  • НКРЕКП - 305,4 тисячі гривень (7 осіб),
  • Державна служба експортно контролю - 296,1 тисячі гривень (2 особи)
  • НАЗК - 276,3  тисячі гривень (5 чиновників).

 

Зарплати чиновників

Нагадаємо, у грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України становила 79,8 тисячі гривень. Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за 2024 рік зарплата чиновників становила 54,4 тисячі гривень.

Верховна Рада 11 березня ухвалила закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.

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Зарплата в Україні