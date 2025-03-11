Рада ухвалила закон про підвищення зарплат чиновників

Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад в приватному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними урядовий проєкт №8222 підтримали 259 народних депутатів.

Железняк повідомив, що під час голосування в другому читанні пройшла правка про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби України.

"Але злетіли правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки. Так само не пройшла правка про зарплати апарату Верховної Ради (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам Апарату ВРУ)", - написав він.

Основні положення закону

Кабінет міністрів в проєкті закону пропонував підвищити конкурентоспроможність заробітної плати на посадах державної служби.

"Протягом п’яти років передбачається досягти від 70 до 90 відсотків розміру заробітної плати на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі. Досягти зазначеного пропонується шляхом запровадження класифікації посад, зміни розрахункової величини для визначення мінімального розміру посадового окладу державного службовця та встановлення його на рівні не менше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом", - йдеться в пояснювальній записці.

Також запроваджується механізм контролю за надмірною кількістю посад державної служби, які створюють додаткове навантаження на державний бюджет, зокрема, шляхом проведення Національним агентством України з питань державної служби моніторингу оплати праці та кількісного складу державних службовців.

Також чітко визначається основна і додаткова частини заробітної плати державного службовця, обмежуються премії і надбавки, забезпечується дотримання Європейських стандартів належного адміністрування сформульованих в документі SIGMA "Принципи державного управління".

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