UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зарплати чиновників зросли: де платять 80-90 тисяч гривень

Фото: середня зарплата чиновників зросла до 51 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 51,4 тисячі гривень. Порівняно з лютим минулого року (44,4 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у лютому зарплата становила 18,6 тисячі гривень, збільшившись за рік на 21,8%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у січні в центральних держорганах зарплату отримувала 21 771 особа.

Лідирує за рівнем зарплат НКРЕКП. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працюють 532 людини, середня зарплата - 90,1 тисячі гривень.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 79,4 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 352 особи.

Далі йде Антимонопольний комітет - 77,4 тисячі гривень. У комітеті працюють 267 осіб.

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 116,5 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 492 керівників у таких відомствах:

  • Міністерство національної єдності України - 401,4 тисячі гривень (2 чиновники),
  • НКРЕКП - 294,3 тисячі гривень (7 осіб),
  • НАЗК - 243,2 тисячі гривень (5 осіб).

Зарплати чиновників

Нагадаємо, у грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України становила 79,8 тисячі гривень. Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за 2024 рік зарплата чиновників становила 54,4 тисячі гривень.

 

 

Верховна Рада 11 березня ухвалила закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні