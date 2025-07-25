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Зарплати чиновників зросли до 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Фото: зарплата чиновників зросла до 60 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників утричі перевищують середні по Україні. Але цього року вони зростають досить повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Порівняно з червнем минулого року (54,6 тисячі гривень) вона збільшилася на 9,2%.

Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (14,3%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355  гривень, збільшившись за рік на 18,5%. Даних за червень поки немає.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у травні в центральних держорганах зарплату отримували 22 2170 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (100,6 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 96,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 371 особа.

В Антимонопольному комітеті платять 90,1 тисячі гривень. У комітеті працюють 268 осіб.

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тисячі гривень. Чисельність працівників - 830.

На п'ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України - 80,2 тисячі гривень. Там працює 691 чиновник.

Зарплата керівників

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,0 тисяч гривень.

Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:

  • НАЗК - 245,6 тисячі гривень (5 чиновників),
  • Центральна виборча комісія - 206,4 тисячі гривень (18 осіб),
  • Рахункова палата - 206,4 тисячі гривень (6 керівників),
  • Державне космічне агентство України - 193,2 тисячі гривень (6 керівник),
  • НКРЕКП - 191,0 тисяч гривень (7 осіб).

 

Зарплати в Україні

Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.

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Зарплата в Україні